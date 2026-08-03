Первый тренер сумоиста Важа Даиаури в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал, с кем Явгусишину сложнее всего бороться. При этом специалист уверен, что Аонишики еще способен выйти на новый уровень.

Самые сложные соперники Аонишики

Первый наставник Даниила Явгусишина в винницкой МДЮСШ №5 рассказал, что сейчас есть два борца, против которых украинцу особенно трудно выходить на дохе.

По словам тренера, речь идет о Йошинари Котошо и Наое Йошинофудзи. Именно они благодаря своей скорости и манере борьбы создают наибольшие проблемы для Аонишики.

Ешинари Котосе и Наоя Ешинофудзи – это соперники, с которыми Данило пока не может справиться. Это очень быстрые и чуткие борцы. Явгусишин не успевает за ними,

– отметил Даиаури.

Также тренер вспомнил драматическую развязку турнира в Нагое. Поражение украинца в последнем туре от 200-килограммового Атамифудзи перевело борьбу за Кубок императора в плей-офф, где также выступал одзэки Кирисима. Несмотря на травму ноги, Явгусишин сначала взял реванш в Атамифудзи, а затем эффектной задней подножкой победил Кирисиму и завоевал третье в карьере юшо.

Бывший тренер верит в будущее украинца

После победы в Нагое Даниил Явгусишин вернулся в ранг одзэки. Для получения высшего звания екодзуны ему необходимо выиграть два Кубка императора подряд уже в статусе одзэки.

В Японии осторожно оценивают шансы украинца на сентябрьском турнире из-за травмы левой ноги. Зато Важа Даиаури убежден, что его бывший подопечный успеет полностью восстановиться.

Даниил упрямый, настойчивый, целеустремленный, поэтому для меня его победа в Нагое даже с травмой не стала неожиданностью. У него есть цель – стать йокодзуной. Уверен, пока он этого не достигнет, не успокоится,

– подчеркнул тренер.

Даиаури также подчеркнул, что за годы выступлений в Японии титулы не изменили характер украинского сумоиста. По его словам, Явгусишин остается благодарным людям, которые помогли ему в начале спортивного пути, и не забывает своих наставников.