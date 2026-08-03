Перший тренер сумоїста Важа Даіаурі в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, з ким Явгусишину найважче боротися. Водночас фахівець упевнений, що Аонішікі ще здатен стати вийти на новий рівень.

Найскладніші суперники Аонішікі

Перший наставник Данила Явгусишина у вінницькій МДЮСШ №5 розповів, що зараз існують два борці, проти яких українцеві особливо важко виходити на дохйо.

За словами тренера, йдеться про Йошінарі Котошого та Наою Йошінофуджі. Саме вони завдяки своїй швидкості та манері боротьби створюють найбільше проблем для Аонішікі.

Йошінарі Котошого і Наоя Йошінофуджі – це суперники, з якими Данило наразі не може впоратися. Це дуже швидкі та чуттєві борці. Явгусишин не встигає за ними,

– зазначив Даіаурі.

Також тренер пригадав драматичну розв'язку турніру в Наґої. Поразка українця в останньому турі від 200-кілограмового Атаміфуджі перевела боротьбу за Кубок імператора до плейоф, де також виступав одзекі Кірішіма. Попри травму ноги, Явгусишин спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а потім ефектною задньою підніжкою переміг Кірішіму й завоював третє у кар'єрі юшо.

Екстренер вірить у майбутнє українця

Після перемоги в Наґої Данило Явгусишин повернувся до рангу одзекі. Для отримання найвищого звання йокодзуни йому необхідно виграти два поспіль Кубки імператора вже в статусі одзекі.

У Японії обережно оцінюють шанси українця на вересневому турнірі через травму лівої ноги. Натомість Важа Даіаурі переконаний, що його колишній вихованець встигне повністю відновитися.

Данило впертий, наполегливий, цілеспрямований, тому для мене його перемога в Наґої навіть з травмою не стала несподіванкою. Він має мету – стати йокодзуною. Певен, поки він цього не досягне, не заспокоїться,

– наголосив тренер.

Даіаурі також підкреслив, що за роки виступів у Японії титули не змінили характер українського сумоїста. За його словами, Явгусишин залишається вдячним людям, які допомогли йому на початку спортивного шляху, і не забуває своїх наставників.