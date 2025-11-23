Сбежал от войны и хочет сменить гражданство: украинский сумоист выиграл топовый турнир в Японии
- Даниил Явгусишин, стал победителем престижного турнира Kyushu Basho в Японии, получив Кубок Императора.
- Уроженец Винницы является первым украинцем, который выиграл турнир элитного дивизиона мирового сумо.
Украинцы очень редко проявляют себя в таком виде спорта как сумо. Однако на днях наш земляк заставил собой гордиться, одержав громкую победу.
Уроженец Винницы Даниил Явгусишин стал победителем престижного турнира Kyushu Basho в Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo News.
Как выиграл украинец?
Украинец выступает в Японии под псевдонимом "Аонисики". Соревнования проходили с 9 по 23 ноября в японской Фукуоке. Кроме Явгусишина, участие в соревновании принимал еще один спортсмен из Украины Сергей Соколовский под псевдонимом "Сиси Масаро".
Все участники соревнования проводили по 15 схваток. В них Явгусишин одержал 12 побед и вышел соревноваться в чемпионском плейоф с представителем Монголии под именем "Хосьорю Томокацу".
В поединке за чемпионство "Аонисики" одержал победу благодаря броску соперника сзади, применив окуринаге. Это позволило Даниилу в четвертый раз стать чемпионом башьо и получить Кубок Императора. Ранее сообщалось, что Даниил хочет отказаться от гражданства Украины.
Что известно о Данииле Явгусишине?
- 21-летний винничанин – первый украинец в истории, который победил в турнире элитного дивизиона мирового сумо. Украина же стала седьмой страной в истории, чей спортсмен стал чемпионом.
- Даниил сейчас находится на пути к повышению до озеки (второго самого престижного ранга мирового сумо). Соответствующую рекомендацию уже выдал судейский отдел Совета Ассоциации сумо, сообщает Nikkan Sports.
- За свою карьеру "Аонисики" провел 14 турниров. Украинец победил на чемпионате Европы-2019 в дивизионе 92 килограмма. На чемпионате Украины в 2021 году он взял три золотые медали в весе до 100 килограммов.
- После начала полномасштабной войны в 2022 году Даниил уехал из Украины и перевез родителей в Германию. Сам же он впоследствии переехал в Японию, куда его пригласил другой сумоист Кансай Араты Яманаки.
- С ним Даниил познакомился в 2019 году. Интересно, что Явгусишин не комментирует тему войны в Украине. Он лишь отмечал, что его Родина "в сложной ситуации", но он сумоист и готов говорить только о спорте.