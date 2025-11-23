Втік від війни та хоче змінити громадянство: український сумоїст виграв топовий турнір в Японії
- Данило Явгусишин, став переможцем престижного турніру Kyushu Basho в Японії, здобувши Кубок Імператора.
- Уродженець Вінниці є першим українцем, який виграв турнір елітного дивізіону світового сумо.
Українці дуже рідко проявляють себе у такому виді спорту як сумо. Проте на днях наш земляк змусив собою пишатися, здобувши гучну перемогу.
Уродженець Вінниці Данило Явгусишин став переможцем престижного турніру Kyushu Basho в Японії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyodo News.
Як виграв українець?
Українець виступає в Японії під псевдонімом "Аонісікі". Змагання тривало з 9 по 23 листопада в японській Фукуоці. Окрім Явгусишина, участь у змаганні брав ще один спортсмен з України Сергій Соколовський під псевдонімом "Сісі Масаро".
Всі учасники змагання проводили по 15 сутичок. В них Явгусишин здобув 12 перемог і вийшов змагатися у чемпіонському плейоф з представником Монголії під ім'ям "Хосьорю Томокацу".
В поєдинку за чемпіонство "Аонісікі" здобув перемогу завдяки кидку суперника ззаду, застосувавши окурінаге. Це дозволило Данилові вчетверте стати чемпіоном башьо та здобути Кубок Імператора. Раніше повідомлялось, що Данило хоче відмовитися від громадянства України.
Що відомо про Данила Явгусишина?
- 21-річний вінничанин – перший українець в історії, який переміг в турнірі елітного дивізіону світового сумо. Україна ж стала сьомою країною в історії, чий спортсмен став чемпіоном.
- Данило зараз перебуває на шляху до підвищення до озекі (другого найпрестижнішого рангу світового сумо). Відповідну рекомендацію вже видав суддівський відділ Ради Асоціації сумо, повідомляє Nikkan Sports.
- За свою кар'єру "Аонісікі" провів 14 турнірів. Українець переміг на чемпіонаті Європи-2019 в дивізіоні 92 кілограми. На чемпіонаті України у 2021 році він взяв три золоті медалі у вазі до 100 кілограмів.
- Після початку повномасштабної війни у 2022 році Данило поїхав з України та перевіз батьків до Німеччини. Сам же він згодом переїхав до Японії, куди його запросив інший сумоїст Кансай Арати Яманаки.
- З ним Данило познайомився у 2019 році. Цікаво, що Явгусишин не коментує тему війни в Україні. Він лише зазначав, що його Батьківщина "в складній ситуації", але він сумоїст і готовий говорити тільки про спорт.