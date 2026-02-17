Ставил на место пьяных россиян в Турции: что известно о футболисте, который избил работника ТЦК

Украинские футболисты остаются в стороне от вопросов мобилизации во время полномасштабной войны в Украине. Большинство из них имеют бронирование или не подпадают под закон по возрасту.

Однако некоторые из них все равно умудряются вляпаться в громкие скандалы на эту тему. Неприятный инцидент произошел с игроком второй команды Колоса Даниилом Колесником, сообщает 24 Канал.

По теме "Ты – мусор, понял?": в сети показали видео, как футболист разбирался с полицейскими и ТЦК

Что произошло с игроком Колоса?

Нападающий выложил у себя в соцсети видео, как он ударил работника ТЦК и ругался на него на русском языке. Позже игрок удалил его и заблокировал доступ к своему аккаунту.

Однако СМИ уже массово распространили эту новость. В конце концов в сети оказалось полное видео конфликта, где видно, как Колесник первым применяет силу к военнослужащему.

Несмотря на отсутствие значительных футбольных достижений, Даниил уже был на слуху в 2023 году. Тогда он выступал за Минай, который проходил сборы в Турции.

Как Колесник бил россиян?

Закарпатскую команду заселили в один отель с футболистами российского Шинника. Причиной этого стало землетрясение в стране, из-за чего часть отелей была разрушена.

Ожидаемо, не обошлось без конфликта. Как тогда рассказывал журналист Роман Бебех, один из представителей российского клуба напился и испачкал туалет отеля.

Колесник рассказывал о драке с россиянами: смотреть видео

После этого он начал хамить уборщице, за которую и решил вступиться Колесник. Началась драка, в ходе которой Даниил избил представителя Шинника. В конце концов россиянам пришлось покинуть отель на следующий день.

Что известно о конфликте Колесника с ТЦК?