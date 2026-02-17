Ставил на место пьяных россиян в Турции: что известно о футболисте, который избил работника ТЦК
- Даниил Колесник попал в скандал после того, как ударил работника ТЦК и выложил видео.
- Два года назад футболист уже участвовал в драке в Турции против россиян.
Украинские футболисты остаются в стороне от вопросов мобилизации во время полномасштабной войны в Украине. Большинство из них имеют бронирование или не подпадают под закон по возрасту.
Однако некоторые из них все равно умудряются вляпаться в громкие скандалы на эту тему. Неприятный инцидент произошел с игроком второй команды Колоса Даниилом Колесником, сообщает 24 Канал.
По теме "Ты – мусор, понял?": в сети показали видео, как футболист разбирался с полицейскими и ТЦК
Что произошло с игроком Колоса?
Нападающий выложил у себя в соцсети видео, как он ударил работника ТЦК и ругался на него на русском языке. Позже игрок удалил его и заблокировал доступ к своему аккаунту.
Однако СМИ уже массово распространили эту новость. В конце концов в сети оказалось полное видео конфликта, где видно, как Колесник первым применяет силу к военнослужащему.
Несмотря на отсутствие значительных футбольных достижений, Даниил уже был на слуху в 2023 году. Тогда он выступал за Минай, который проходил сборы в Турции.
Как Колесник бил россиян?
Закарпатскую команду заселили в один отель с футболистами российского Шинника. Причиной этого стало землетрясение в стране, из-за чего часть отелей была разрушена.
Ожидаемо, не обошлось без конфликта. Как тогда рассказывал журналист Роман Бебех, один из представителей российского клуба напился и испачкал туалет отеля.
Колесник рассказывал о драке с россиянами: смотреть видео
После этого он начал хамить уборщице, за которую и решил вступиться Колесник. Началась драка, в ходе которой Даниил избил представителя Шинника. В конце концов россиянам пришлось покинуть отель на следующий день.
Что известно о конфликте Колесника с ТЦК?
- Как стало известно из видео, Даниил стал на защиту соседа, которого хотели доставить в ТЦК в рамках мобилизации. Футболист утверждал, что вступился за отца троих детей.
- Позже киевский ТЦК и СП прокомментировал скандал с футболистом Колоса и призвал его самого подписать контракт с ВСУ, Сам Даниил не подпадает под мобилизацию, ведь ему 24 года.
- Отметим, что Колесник не сыграл ни одного матча за основную команду Колоса. Он выступал в дубле ковалевцев с марта 2025 года. В конце концов президент Колоса объявил о разрыве контракта с футболистом.
- Также ранее форвард играл за ВПК-Агро, Минай, Дружбу из Мировки и Левый Берег, сообщает Transfermarkt. К слову, на защиту Колесника стал экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев.