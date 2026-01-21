Игрок сборной Украины, который выигрывал чемпионат мира, перешел в титулованный европейский клуб

Зимнее трансферное окно близится к завершению. Украинские игроки пока не отличались громкими переходами. но первый из них наконец произошел.

Бельгийский Андерлехт на своем официальном сайте объявил о подписании новичка. Игроком брюссельского клуба стал футболист сборной Украины.

По теме Звезда сборной Германии и Барселоны будет играть в одной команде с украинцами Цыганковым и Ванатом

Как Сикан покинул Турцию?

Форвард Даниил Сикан перебрался в титулованный бельгийский клуб. Ранее сообщалось, что брюссельцы хотят взять игрока в аренду у Трабзонспора.

Однако, как сообщает Transfermarkt, Андерлехт решил полноценно выкупить Даниила у турок. Сумма трансфера составляет около 4 миллионов евро.

24-летний Сикан поставил свою подпись под соглашением на четыре сезона, до 2030 года. В новой команде украинец будет играть под 14-ым номером. Подробнее все важнейшие трансферы этой зимы собрали в отдельном материале.

В общем Даниил стал уже пятым украинцем в истории Андерлехта. Ранее за бельгийского гранда поиграли Олег Ящук, Александр Яковенко, Евгений Макаренко и Богдан Михайличенко.

Как сложилась карьера Сикана?