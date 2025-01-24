С улыбкой на лице: Сикан провел первую тренировку в Трабзонспоре

Даниил Сикан недавно покинул донецкий Шахтер и переехал в Турцию. Украинский нападающий присоединился к местному Трабзонспору.

20-летний уроженец Житомира должен пройти адаптацию в новом клубе. Футболист уже провел первую тренировку со своим коллективом, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу "черноморских штормов".

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Сикан в Трабзонспоре

Трабзонспор опубликовал видео с первой тренировки Даниила Сикана вместе со стамбульским клубом. Можно заметить, что украинский форвард усердно занимается, чтобы сразу проявить себя в новом коллективе.

Первая тренировка Сикана: смотрите видео

Напомним, что в Трабзонспоре также играет украинский защитник Арсений Батагов. Центрбек уже успел отметиться голом в составе команды из Стамбула.

В сезоне 2024/2025 Трабзонспор занимает 9 место в турецкой Суперлиге. После 19 сыгранных матчей "черноморские штормы" имеют в своем активе 25 пунктов.