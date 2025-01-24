20-річний уродженець Житомира повинен пройти адаптацію у новому клубі. Футболіст вже провів перше тренування зі своїм колективом, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу "чорноморських штормів".

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Сікан у Трабзонспорі

Трабзонспор опублікував відео з першого тренування Данила Сікана разом зі стамбульським клубом. Можна помітити, що український форвард старанно займається, аби одразу проявити себе у новому колективі.

Перше тренування Сікана: дивіться відео

Нагадаємо, що у Трабзонспорі також грає український захисник Арсеній Батагов. Центрбек вже встиг відзначитись голом у складі команди зі Стамбулу.

У сезоні 2024/2025 Трабзонспор посідає 9 місце у турецькій Суперлізі. Після 19 зіграних матчів "чорноморські шторми" мають у своєму активі 25 пунктів.