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Sport News 24 Теннис Российского теннисиста жестко освистали во время матча "тысячника" в Риме
14 мая, 16:25
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Российского теннисиста жестко освистали во время матча "тысячника" в Риме

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Российского теннисиста Даниила Медведева освистали итальянские болельщики во время матча "тысячника" в Риме.
  • Медведев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче 1/8 финала турнира в Риме.

Российского теннисиста Даниила Медведева жестко освистали итальянские болельщики. Это произошло прямо во время матча "тысячника" в Риме.

Во вторник, 13 мая, состоялись матчи 1/8 финала турнира в Риме. В одном из них россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.

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Итальянцы показали отношение к "нейтральным"

Во время поединка итальянские болельщики решили давить на российского представителя, жестко его освистывая, пишет 24 канал со ссылкой на Pavvy G. Судье пришлось успокаивать трибуны.

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Напомним, что Даниил Медведев известен своими бурными эмоциями. Российский теннисист неоднократно демонстрировал дикое поведение во время матчей.