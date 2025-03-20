В прошлом году подписал контракт: украинского бойца UFC отстранили за допинг
- Украинский боец UFC Даниил Воеводкин дисквалифицирован из-за употребления допинга.
- В прошлом году Воеводкин подписал контракт с UFC после победы в претендентской серии президента UFC Дэна Уайта.
Данила Воеводкин попал в неприятную ситуацию. Украинского бойца UFC отстранили из-за употребления допинга.
24-летний мастер смешанных единоборств не прошел внесоревновательный тест. В итоге Воеводкин был дисквалифицирован, сообщает 24 канал со ссылкой на CSAD.
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На сколько выбыл Воеводкин
Данила Воеводкин в октябре прошлого года провалил допинг-тест. В организме украинского бойца был найден запрещенный мельдоний.
В итоге Воеводкин был отстранен на 2 года. Срок действия дисквалификации начался с 10 ноября 2024 года, когда боец UFC был временно отстранен.
В этом случае нет смягчающих обстоятельств, которые могли бы стать основанием для сокращения стандартного 24-месячного срока дисквалификации за использование мельдония, что является неспецифицированным веществом с антидопинговой программой UFC,
– говорится в заявлении CSAD.
В результате Данила Воеводкин сможет вернуться к боям 10 ноября 2026 года.
Напомним, что в прошлом году Данила Воеводкин подписал контракт с UFC, одержав победу на претендентской серии президента UFC Дэна Уайта.