24-річний майстер змішаних єдиноборств не пройшов позазмагальний тест. У підсумку Воєводкін був дискваліфікований, повідомляє 24 канал із посиланням на CSAD.

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На скільки вибув Воєводкін

Данила Воєводкін у жовтні минулого року провалив допінг-тест. В організмі українського бійця було знайдено заборонений мельдоній.

У підсумку Воєводкіна було відсторонено на 2 роки. Термін дії дискваліфікації розпочався з 10 листопада 2024 року, коли бійця UFC було тимчасово усунено.

У цьому випадку немає пом'якшувальних обставин, які могли б стати підставою для скорочення стандартного 24-місячного терміну дискваліфікації за використання мельдонію, що є неспецифікованою речовиною з антидопінговою програмою UFC,

– йдеться у заяві CSAD.

У результаті Данила Воєводкін зможе повернутись до боїв 10 листопада 2026 року.

Нагадаємо, що минулого року Данила Воєводкін підписав контракт з UFC, здобувши перемогу на претендентській серії президента UFC Дена Вайт.