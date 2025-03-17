Скандального Конора МакГрегора запросили до Білого дому на честь святкування національного ірландського свята, Дня Святого Патрика. Відео та фото з колишнім чемпіоном UFC з'явилися на офіційних сторінках резиденції президента США, пише 24 Канал.

Читайте також Скандальний МакГрегор плюнув в обличчя фаната російського бійця ММА: відео інциденту

МакГрегор захоплюється Трампом

Зірковий боєць похизувався фотографією на фоні портретів президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Конор МакГрегор у Білому домі / фото з мережі х Білого дому

Крім того, ірландець зустрівся з радником президента США з національної безпеки Майклом Вольцем.

МакГрегор з Маклом Вольцем / фото з мережі х політика

Також епатажний спортсмен привітав своїх фанатів зі святом Дня Святого Патрика з Білого дому.

Відео МакГрегора в Білому домі

Зазначимо, що раніше МакГрегор не виключав своєї участі у виборах президента Ірландії. Ексчемпіон UFC сподівається наслідувати образ Дональда Трампа. Ірландець виступає проти мігрантів та критикує політику уряду своєї країни.

Нагадаємо, що Конор МакГрегор провів останній бій у липні 2021 року. Боєць неодноразово анонсував своє повернення та не виключав проведення поєдинків за правилами боксу. Серед ймовірних суперників називали блогера Логана Пола та молодшого брата "Циганського короля" Томмі Ф'юрі.