Скандального Конора МакГрегора пригласили в Белый дом в честь празднования национального ирландского праздника, Дня Святого Патрика. Видео и фото с бывшим чемпионом UFC появились на официальных страницах резиденции президента США, пишет 24 Канал.

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МакГрегор восхищается Трампом

Звездный боец похвастался фотографией на фоне портретов президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Конор МакГрегор в Белом доме / фото из сети х Белого дома

Кроме того, ирландец встретился с советником президента США по национальной безопасности Майклом Вольцем.

МакГрегор с Маклом Вольцем / фото из сети х политика

Также эпатажный спортсмен поздравил своих фанатов с праздником Дня Святого Патрика из Белого дома.

Видео МакГрегора в Белом доме

Отметим, что ранее МакГрегор не исключал своего участия в выборах президента Ирландии. Экс-чемпион UFC надеется подражать образу Дональда Трампа. Ирландец выступает против мигрантов и критикует политику правительства своей страны.

Напомним, что Конор МакГрегор провел последний бой в июле 2021 года. Боец неоднократно анонсировал свое возвращение и не исключал проведения поединков по правилам бокса. Среди вероятных соперников называли блогера Логана Пола и младшего брата "Цыганского короля" Томми Фьюри.