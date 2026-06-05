Когда играют Дания и Украина: дата поединка

Сборная Украины проведет второй товарищеский матч после спарринга со сборной Польши. Следующим соперником станет команда Дании.

В поединке с поляками украинская сборная победила со счетом 0:2. О том, когда состоится следующая игра, расскажет 24 Канал.

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Какая дата матча Дания – Украина?

Товарищеский матч между национальными сборными Дании и Украины состоится 7 июня.

Начало игры в 19:30 по киевскому времени в городе Оденсе, Дания.

Этот поединок станет вторым для украинской сборной под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.

Как прошла прошлая товарищеская игра против Польши?

Поединок стал удачным дебютом итальянского тренера Андреа Мальдери во главе "сине-желтых".

Виктор Цыганков активным прессингом отобрал мяч у соперника и отдал точный пас Роману Яремчуку, который на 34-й минуте пробил из-за пределов штрафной в дальний угол ворот.

Накануне перерыва, на 44-й минуте, капитан команды Андрей Ярмоленко замкнул прострел Цыганкова, удвоив преимущество Украины.

В этом матче за национальную команду дебютировали защитник Александр Романчук и полузащитник Даниил Синчук.