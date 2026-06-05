У поєдинку з поляками українська збірна перемогла з рахунком 0:2. Про те, коли відбудеться наступна гра, розповість 24 Канал.

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Яка дата матчу Данія – Україна?

Товариський матч між національними збірними Данії та України відбудеться 7 червня.

Початок гри о 19:30 за київським часом у місті Оденсе, Данія.

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Цей поєдинок стане другим для української збірної під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Як пройшла минула товариська гра проти Польщі?

Поєдинок став вдалим дебютом італійського тренера Андреа Мальдері на чолі "синьо-жовтих".

Віктор Циганков активним пресингом відібрав м'яч у суперника та віддав точний пас Роману Яремчуку, який на 34-й хвилині пробив із-за меж штрафного у дальній кут воріт.

Напередодні перерви, на 44-й хвилині, капітан команди Андрій Ярмоленко замкнув простріл Циганкова, подвоївши перевагу України.

У цьому матчі за національну команду дебютували захисник Олександр Романчук та півзахисник Данило Синчук.