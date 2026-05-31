Національна команда України успішно провела перший матч під керівництвом нового тренерського штабу. Після перемоги над поляками нападник Роман Яремчук в ефірі Megogo поділився враженнями від гри та розкрив деталі підготовки команди.
Що сказав Яремчук?
Яремчук наголосив, що результат мав особливе значення як для футболістів, так і для нового тренерського штабу збірної України.
Принциповий матч для нас. Важливо для нового тренерського штабу, щоб ми всі разом відчули смак перемог. Важливо було показати хороший, яскравий футбол і виграти цей матч,
– сказав форвард.
Нападник відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчика та допоміг "синьо-жовтим" здобути позитивний результат у Вроцлаві.
Подякував Фонсеці та Ліону
Окремо Яремчук відзначив роль свого клубу та головного тренера у нинішній формі.
Завдяки Ліону, дякуючи Пауло Фонсеці, я перебуваю у хорошій формі – вони в мене повірили. Тому приношу користь клубу і збірній,
– додав нападник.
Український форвард останнім часом регулярно отримує ігрову практику та демонструє результативний футбол, що позитивно позначається і на його виступах за національну команду.
Завдяки чому Україна перемогла?
Найцікавішою стала заява Яремчука про підготовку збірної до поєдинку з Польщею. За словами нападника, команда провела мінімум тренувань на полі.
Ми виграли цей матч по відео, тому що ми майже не тренувалися, у нас були довгі теоретичні завдання. Ми провели тільки два тренування. Малюнок гри повністю змінився, я намагався виконувати те, що від мене вимагав головний тренер,
– підсумував форвард Ліона.
У товариському матчі проти Польщі Роман Яремчук забив свій 18 гол за національну збірну України. За цим показником нападник посідає четверте місце у головній команді країни – після Шевченка, Ярмоленка та Коноплянки, у яких 48, 47 та 21 гол відповідно.