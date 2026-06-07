В воскресенье, 7 июня, сборная Украины проведет свой второй товарищеский матч. Ее соперником будет национальная команда Дании.

После победы над Польшей команда Андреа Мальдеры получила очередную возможность проверить свои силы против крепкого европейского соперника. Матч в Оденсе станет важным этапом подготовки "сине-желтых" к предстоящим официальным турнирам, сообщает 24 Канал.

Дания – Украина: где и когда смотреть матч?

Поединок состоится в воскресенье, 7 июня, на стадионе Nature Energy Park (Odense Stadion) в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию товарищеского матча покажет медиасервис MEGOGO. Также игру можно будет бесплатно посмотреть на телеканале MEGOGO Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

История противостояния и значение игры

Для обеих сборных этот матч станет возможностью завершить июньский сбор на позитивной ноте. Датчане и украинцы не смогли пробиться на чемпионат мира-2026, поэтому сейчас используют контрольные поединки для просмотра состава и наигрывания новых связок.

Кроме спортивной составляющей, встреча имеет и символическое значение. Датский футбольный союз и УАФ договорились о благотворительной инициативе в поддержку украинского футбола и пострадавших от войны детей. Именно поэтому предстоящий матч в Дании называют особенным не только с футбольной точки зрения.

Дания – Украина - онлайн-трансляция матча