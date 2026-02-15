Австрийский прыгун стал героем одной из самых странных дисквалификаций в истории Олимпиад

Олимпийские игры этого года дарят нам и большие успехи, и забавные истории. Одной из них стала дисквалификация Даниэля Чофенига.

Причиной стало несоответствие размера его обуви официальным стандартам, сообщает TNT Sports. Его сапоги превышали разрешенный размер на четыре миллиметра.

Почему состоялась дисквалификация Даниэля Чофенинга?

Чемпион Кубка мира 2025 года приехал в Милан – Кортины среди фаворитов и, казалось, совершил беспроблемный прыжок, который должен был обеспечить выход в финал, улучшив свой пробный результат до 137,7 метров и заняв восьмое место.

Чофенинг рассказал ORF, что на тренировках носил новую обувь, которой не был доволен, но все же оставил ее. Он признал, что не проверил размеры – поступок, который сам назвал чрезвычайно глупым. В то же время он отметил, что правила остаются правилами.

Его поддерживала партнерша, прыгунья с трамплина Александрия Лутитт, бронзовый призер Пекина 2022 года и чемпионка мира 2023 года.

Как проходит Олимпиада-2026 для австрийской сборной?