Причиною стала невідповідність розміру його взуття офіційним стандартам, повідомляє TNT Sports. Його чоботи перевищували дозволений розмір на чотири міліметри.
Дивіться також Неймовірний рекорд: Йоганнес Клебо став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії
Чому відбулася дискваліфікація Даніеля Чофенінга?
Чемпіон Кубка світу 2025 року приїхав до Мілана – Кортіни серед фаворитів і, здавалося, здійснив безпроблемний стрибок, який мав забезпечити вихід у фінал, покращивши свій пробний результат до 137,7 метрів і посівши восьме місце.
Чофенінг розповів ORF, що на тренуваннях носив нове взуття, яким не був задоволений, але все ж залишив його. Він визнав, що не перевірив розміри – вчинок, який сам назвав надзвичайно нерозумним. Водночас він зазначив, що правила залишаються правилами.
Його підтримувала партнерка, стрибунка з трампліна Александрія Лутітт, бронзова призерка Пекіна 2022 року та чемпіонка світу 2023 року.
Як проходить Олімпіада-2026 для австрійської збірної?
Одним із перших став золотий успіх у сноубордингу: легендарний австрійський сноубордист Беніамін Карл підтвердив титул олімпійського чемпіона в паралельному гігантському слаломі, принісши країні одну з перших золотих медалей і завершивши свою виступову кар'єру на високій ноті.
У гірськолижній програмі австрійські спортсменки Аріане Редлер та Катаріна Губер здобули золото в командній комбінованій дисципліні, повідомляє Reuters.
Також сильні виступи були в сноубордингу: Алессандро Хеммерле виборов золото в чоловічому кросі.
- Австрійська збірна здобула 13 медалей – 4 золоті, 6 срібних і 3 бронзові, продовжуючи лідирувати в кількох дисциплінах та підтверджуючи свій статус однієї з найсильніших зимових команд.