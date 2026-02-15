Причиной стало несоответствие размера его обуви официальным стандартам, сообщает TNT Sports. Его сапоги превышали разрешенный размер на четыре миллиметра.

Почему состоялась дисквалификация Даниэля Чофенинга?

Чемпион Кубка мира 2025 года приехал в Милан – Кортины среди фаворитов и, казалось, совершил беспроблемный прыжок, который должен был обеспечить выход в финал, улучшив свой пробный результат до 137,7 метров и заняв восьмое место.

Чофенинг рассказал ORF, что на тренировках носил новую обувь, которой не был доволен, но все же оставил ее. Он признал, что не проверил размеры – поступок, который сам назвал чрезвычайно глупым. В то же время он отметил, что правила остаются правилами.

Его поддерживала партнерша, прыгунья с трамплина Александрия Лутитт, бронзовый призер Пекина 2022 года и чемпионка мира 2023 года.

Как проходит Олимпиада-2026 для австрийской сборной?