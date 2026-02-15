Причиной стало несоответствие размера его обуви официальным стандартам, сообщает TNT Sports. Его сапоги превышали разрешенный размер на четыре миллиметра.
Почему состоялась дисквалификация Даниэля Чофенинга?
Чемпион Кубка мира 2025 года приехал в Милан – Кортины среди фаворитов и, казалось, совершил беспроблемный прыжок, который должен был обеспечить выход в финал, улучшив свой пробный результат до 137,7 метров и заняв восьмое место.
Чофенинг рассказал ORF, что на тренировках носил новую обувь, которой не был доволен, но все же оставил ее. Он признал, что не проверил размеры – поступок, который сам назвал чрезвычайно глупым. В то же время он отметил, что правила остаются правилами.
Его поддерживала партнерша, прыгунья с трамплина Александрия Лутитт, бронзовый призер Пекина 2022 года и чемпионка мира 2023 года.
Как проходит Олимпиада-2026 для австрийской сборной?
Одним из первых стал золотой успех в сноубординге: легендарный австрийский сноубордист Бениамин Карл подтвердил титул олимпийского чемпиона в параллельном гигантском слаломе, принеся стране одну из первых золотых медалей и завершив свою выступающую карьеру на высокой ноте.
В горнолыжной программе австрийские спортсменки Ариане Редлер и Катарина Губер завоевали золото в командной комбинированной дисциплине, сообщаетreuters.
Также сильные выступления были в сноубординге: Алессандро Хеммерле завоевал золото в мужском кроссе.
- Австрийская сборная завоевала 13 медалей – 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые, продолжая лидировать в нескольких дисциплинах и подтверждая свой статус одной из сильнейших зимних команд.