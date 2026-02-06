Україна буде однією з 92-х країн-учасниць зимової Олімпіади. Наша країна відправила на змагання 46 атлетів, які будуть брати участь у 11-ти видах спорту, повідомляє 24 Канал.

На жаль, будуть і спортсмени з Росії та Білорусі, які виступатимуть під нейтральним прапором. Втім їх кількість обмежена 20-ма, оскільки не всі змогли довести свою непідтримку війни в Україні.

Найбільше ж атлетів на Ігри везуть США та Канада. Лише ці країни набрали більше 200 учасників кожна – 232 та 207 відповідно. У свою чергу країна-господарка ОІ Італія трохи не дотягнула до цієї позначки (196).

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на переможця зимових Олімпійських ігор-2026. Шанси Норвегії оцінені у 1,65, тоді як США та Німеччини – у 5,40. Ймовірність того, що найбільше золотих медалей виграє Канада, становить 7,00. Україна ж не розглядається серед головних претендентів на успіх.

Найбільше наших спортсменів буде представлено в біатлоні та санному спорті. Проте фанати не очікують на велику кількість медалей, адже Україна ніколи не здобувала більше двох нагород протягом однієї зимової Олімпіади.

За всю історію наша країна має тільки дев'ять "зимових" медалей – 3 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи". До слова, прапороносцями України на церемонії відкриття Олімпіади будуть Владислав Гераскевич та Єлизавета Сидьорко.

Де дивитися зимові Олімпійські ігри?

Офіційним транслятором XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026 є Суспільне мовлення. Саме на платформах цього бродкастера будуть ексклюзивно висвітлюватися усі події Ігор.

На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного мовлення. Окрім цього, сайт транслятора також запропонує вболівальникам додаткові онлайн-трансляції.