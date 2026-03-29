Найбільш відомою командою у стиках є збірна Італії, яка не змогла напряму вийти на Мундіаль. У групі "Скуадра Адзурра" не змогла випередити Норвегію, двічі програвши скандинавам, повідомляє 24 Канал.

Що чекає на Італію?

Тож підопічним Гаттузо довелось проходити стикові матчі. Півфінал видався неважким для італійців, команда впевнено переграла Північну Ірландію з рахунком 2:0.

Тепер же Італія гратиме у фіналі плей-оф, де її від Мундіалю відділятиме лише одна перемога. Суперником команди Гаттузо буде Боснія і Герцеговина.

Балканська команда дещо несподівано пройшла Вельс по пенальті, проте її досвід на Мундіалі обмежений. Лише у 2014 році боснійці змогли відібратися на чемпіонат світу, де посіли третє місце в групі.

Італія ж навпаки є однією з найбільш титулованих збірних світу. "Скуадра Адзурра" аж чотири рази вигравала чемпіонат світу. За кількістю трофеїв італійці поступаються лише Бразилії (5).

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як італійці ганьбились на Мундіалях?

Проте після тріумфу на ЧС-2006 "Скуадра Адзурра" відверто не вражає. У 2010 та 2014 роках команда примудрилась не вийти з групи, пропустивши вперед не топ-команди.

У першому випадку попереду опинились Парагвай та Словаччина, тоді як на полях Бразилії італійців залишили позаду Коста-Рика та Уругвай. Проте виявилось, що може бути ще гірше.

На останні два Мундіалі (2018, 2022) Італія взагалі не зуміла відібратися. Спочатку "Скуадра Адзурра" вилетіла у стиках від Швеції, а на минулий ЧС команда примудрилась програти у плей-оф Північній Македонії.

І ось тепер Італія може втретє поспіль зганьбитися у стикових іграх. Матч проти боснійців пройде у Зеніці 31 березня. Початок – о 21:45 за київським часом. Переможець цієї пари потрапить на ЧС-2026 в одну групу з Канадою, Швейцарією та Катаром.