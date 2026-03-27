Матч проти скандинавів мав не лише спортивне, а й фінансове значення для національної команди. Виліт з відбору автоматично позбавив українців гарантованих виплат, які отримують учасники фінального турніру, пише "Чемпіон".

Скільки грошей втратила збірна України?

Кожна збірна, яка вийшла до фінальної стадії турніру, гарантовано отримує 10,5 мільйона. З них 9 мільйонів складають призові, а 1,5 мільйона – покриття витрат на підготовку до чемпіонату світу. Ще 655 мільйонів доларів розподіляються залежно від результатів, які команди продемонструють за підсумками турніру.

Порівняно з чемпіонатом світу-2022 міжнародна федерація футболу збільшила виплати вдвічі.

Якби збірна України змогла пройти раунд плей-оф і вийти до фінальної частини мундіалю, то гарантовано отримала б щонайменше 9 мільйонів доларів призових.

