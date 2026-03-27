Матч против скандинавов имел не только спортивное, но и финансовое значение для национальной команды. Вылет из отбора автоматически лишил украинцев гарантированных выплат, которые получают участники финального турнира, пишет "Чемпион".
Смотрите также Забарный потерял 5 миллионов евро после роковых ошибок за сборную Украины
Сколько денег потеряла сборная Украины?
Каждая сборная, которая вышла в финальную стадию турнира, гарантированно получает 10,5 миллионов. Из них 9 миллионов составляют призовые, а 1,5 миллиона – покрытие расходов на подготовку к чемпионату мира. Еще 655 миллионов долларов распределяются в зависимости от результатов, которые команды продемонстрируют по итогам турнира.
По сравнению с чемпионатом мира-2022 международная федерация футбола увеличила выплаты вдвое.
Если бы сборная Украины смогла пройти раунд плей-офф и выйти в финальную часть мундиаля, то гарантированно получила бы не менее 9 миллионов долларов призовых.
Как Украина сыграла со Швецией?
- Подопечные Реброва проиграли со счетом 1:3 и потеряли шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2026.
- Преодоление плей-офф отбора к чемпионату мира остается недостижимым этапом для сборной Украины. Уже в пятый раз футболисты вылетели на этой стадии соревнований.
- Несмотря на позорное поражение от шведов, наставник главной команды страны Сергей Ребров не подал в отставку.
- Легенда украинского футбола Йожеф Сабо после матча раскритиковал футболистов сборной.