Матч против скандинавов имел не только спортивное, но и финансовое значение для национальной команды. Вылет из отбора автоматически лишил украинцев гарантированных выплат, которые получают участники финального турнира, пишет "Чемпион".

Сколько денег потеряла сборная Украины?

Каждая сборная, которая вышла в финальную стадию турнира, гарантированно получает 10,5 миллионов. Из них 9 миллионов составляют призовые, а 1,5 миллиона – покрытие расходов на подготовку к чемпионату мира. Еще 655 миллионов долларов распределяются в зависимости от результатов, которые команды продемонстрируют по итогам турнира.

По сравнению с чемпионатом мира-2022 международная федерация футбола увеличила выплаты вдвое.

Если бы сборная Украины смогла пройти раунд плей-офф и выйти в финальную часть мундиаля, то гарантированно получила бы не менее 9 миллионов долларов призовых.

Как Украина сыграла со Швецией?