Мощный нокаутер с лицом ребенка: что известно о следующем сопернике Усика

Александр Усик уже совсем скоро будет иметь возможность в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему нужно будет победить обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Они уже встречались ранее, но тогда британец еще не имел того статуса, что сейчас. 24 Канал рассказывает о пути звездного бойца в боксе.

Читайте также Усик против Дюбуа: все, что стоит знать об историческом поединке

Что известно о Даниэле Дюбуа?

Где родился: Великобритания

Возраст: 27 лет

Рост: 196 сантиметров

Размах рук: 198 сантиметров

Статус: обладатель пояса IBF

Будущий соперник Александра Усика родился в Лондоне и рос в довольно суровых условиях. Его отец Стэнли с детства приучал детей к физической работе, что помогло Даниэлю стать дисциплинированным.

Он не проходил через период бунтарства, ведь воспитание было направлено на достижение успеха в боксе, которым тот начал заниматься в девять лет. Дюбуа с самого детства демонстрировал отличные результаты и уже в 14 лет стал членом национальной команды Великобритании.

Боец, которого за взрывной стиль называют "Динамит", надеялся попасть на Олимпийские игры-2020 в Токио и считался одной из главных надежд британского любительского бокса. Однако в довольно юном возрасте Фрэнк Уоррен предложил ему дебютировать в профессиональном боксе и Даниэль согласился на предложение одного из самых влиятельных промоутеров мира.

Когда дебютировал на профессиональном уровне?

Впервые он вышел на профи-ринг 8 апреля 2017 года. Его соперником стал британец Маркус Келли. 19-летний Дюбуа со старта продемонстрировал, что имеет большой потенциал и одолел своего оппонента уже на первой минуте встречи.

Как Дюбуа дебютировал в профессиональном боксе: смотрите видео

Этот соперник не был высокого уровня, но с каждым боем оппозиция усиливалась. При этом результаты Даниэля говорили о том, что он готов к выходу на серьезную международную арену.

Британец за три года профессиональной карьеры выдал серию из 15 побед, из которых 14 были досрочными. Более того, в десяти случаях соперники не дотягивали даже до третьего раунда.

За это время Даниэль Дюбуа получил немало титулов. Он становился чемпионом Европы по версии WBO, WBO Global, Великобритании BBBofC British, Содружества, WBC Silver и WBO International.

Кому Дюбуа впервые проиграл на профи-ринге?

А осенью 2020 года британец получил проверку первым по-настоящему известным именем. Он дрался с земляком Джо Джойсом и не справился с серебряным призером Олимпийских игр-2016.

Поединок завершился в десятом раунде техническим нокаутом. После очередного попадания Джойса он опустился на колено и уже не стал подниматься.

Смотрите видеообзор боя Дюбуа – Джойс

Каков был путь к титульному бою с Усиком?

Это фиаско британец закрыл яркой победой над Богданом Дину в битве за вакантный титул временного чемпиона WBA в хевивейте. Впоследствии он одолел Джо Кусумано, Тревора Брайана и Кевина Лерену.

Дюбуа выглядел очень мощно в этих боях, как суммарно держали только десять раундов. В награду он получил большой шанс – подраться с Александром Усиком за три основных чемпионских пояса.

Как прошел первый бой Усик – Дюбуа?

Он состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. В том поединке был один эпизод, который до сих пор обсуждают в боксерском сообществе.

В пятом раунде "Динамит" грязным приемом отправил Усика на канвас, нанеся удар ниже пояса. Рефери зафиксировал нарушение правил, поэтому не стал начинать отсчет, а дал украинцу время на восстановление.

После этого Александр включился на полную и устроил молодому бойцу настоящий мастер-класс. В восьмом раунде он отправил Дюбуа в первый нокдаун, а в следующей трехминутке довел бой до логического окончания – победил техническим нокаутом.

Смотрите видеообзор боя Усик – Дюбуа

После того поединка "Динамит" и его команда постоянно жаловались, что судьи их "ограбили". Они даже хотели обжаловать результат, однако все апелляции представителей британца были отклонены.

Как Дюбуа дошел до битвы за абсолют?

Перекрывать поражение от Александра Усика британский боксер вышел спустя четыре месяца. Он в Эр-Рияде встретился на ринге с Джарреллом Миллером.

Боксеры почти полностью прошли всю дистанцию боя, который по регламенту должен был длиться десять раундов. Однако за считанные секунды до конца рефери остановил поединок, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом после серии точных ударов.

Впоследствии британец одолел крепкого Филиппа Хрговича, который до того был непобедимым на профессиональном уровне. Начало их битвы было за хорватом, но "Динамит" смог перехватить инициативу и серьезно избил соперника.

После экватора боя Хргович имел большие рассечения над глазами, из-за чего ему было уже сложно противостоять сопернику. В восьмом раунде судья остановил избиение хорвата, зафиксировав очередную победу Дюбуа техническим нокаутом, благодаря которой он стал обладателем титула временного чемпиона по версии IBF.

Параллельно с этим он стал претендентом на бой с Александром Усиком за полноценный титул этого дивизиона. Однако украинец был настроен на реванш с Тайсоном Фьюри, поэтому отказался от полноценного пояса, который перешел во владение "Динамита".

Самая большая победа в карьере Дюбуа

Первую защиту чемпионского титула Даниэль Дюбуа проводил 21 сентября 2024 года. Его соперником был Энтони Джошуа, который считался однозначным фаворитом боя.

Однако зрители стали свидетелями большого апсета, после чего "Динамита" стали воспринимать очень серьезно. Он за пять раундов деклассировал Эй Джея, отправив его в серию нокдаунов, а впоследствии очень брутального нокаутировав.

Смотрите видеообзор боя Дюбуа – Джошуа

22 февраля 2025 года британец должен был драться с Джозефом Паркером. Однако он заболел за два дня до поединка, который в конце концов отменили.

Чемпионский пояс "Динамит" не потерял, благодаря чему остался желанным соперником для Александра Усика, который в третий раз хочет стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому стороны договорились о бое, в котором на кону будут четыре основных титула хевивейта – WBA WBC WBO и IBF.

К слову. Даниэль Дюбуа активно ведет соцсети, где делится моментами с тренировок и быта. Однако, несмотря на свою публичность, он сохраняет полную приватность относительно личной жизни, не разглашая подробностей об отношениях.

Напомним, что вечер бокса, который будет крупнейшим в карьере "Динамита", состоится 19 июля в Лондоне. Он будет доступен для просмотра в Украине и начнется в 19:00 по киевскому времени. Главное событие должно стартовать не раньше 23:30.