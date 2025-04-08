Бой против Усика на грани срыва: промоутер Дюбуа назвал причину

Немалое количество фанатов ожидают бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Однако реванш между украинским чемпионом и "Динамитом" под угрозой срыва.

Британского боксера могут лишить титула чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Фрэнк Уоррен прокомментировал решение организации, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Почему Дюбуа могут лишить титула

Промоутер Даниэля Дюбуа рассказал, почему боксера могут лишить титула чемпиона мира IBF. Со слов, Уоррена британец должен провести защиту против Дерека Чисоры.

Если Дюбуа не согласится на бой с Чисорой, его лишат пояса. Я говорил, что Дерек должен был закончить карьеру еще два года назад. Но он доказал, что я ошибся,

– сказал Уоррен.

Фрэнк Уоррен отметил, что Дерек Чисора должен пройти медицинское обследование. После чего будет известно, сможет ли ветеран хевивейта выйти в ринг с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что в последнем поединке Дерек Чисора дрался против Отто Валлина в феврале этого года. Тогда британец единогласным решением одолел шведского боксера.