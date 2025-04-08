Британського боксера можуть позбавити титулу чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Френк Воррен прокоментував рішення організації, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Чому Дюбуа можуть позбавити титулу

Промоутер Даніеля Дюбуа розповів, чому боксера можуть позбавити титулу чемпіона світу IBF. Зі слів, Воррена британець повинен провести захист проти Дерека Чісори.

Якщо Дюбуа не погодиться на бій із Чісорою, його позбавлять пояса. Я говорив, що Дерек мав закінчити кар'єру ще два роки тому. Але він довів, що я помилився,

– сказав Воррен.

Френк Воррен наголосив, що Дерек Чісора повинен пройти медичне обстеження. Після чого буде відомо, чи зможе ветеран хевівейту вийти у ринг з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Дерек Чісора бився проти Отто Валліна у лютому цього року. Тоді британець одноголосним рішенням здолав шведського боксера.