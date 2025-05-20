Я заберу все пояса, – Дюбуа решил запугать Усика перед реваншем

Александр Усик видел за свою карьеру многих соперников. Почти каждый пытался задеть украинского чемпиона на пресс-конференциях, интервью и битве взглядов.

Однако ни один из них не смог победить Короля хевивейта в ринге. Даниэль Дюбуа решил напугать Александра Усика перед реваншем, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Очередные угрозы от Дюбуа

Даниэль Дюбуа дал очередное обещание относительно результата боя против Александра Усик. Британский боксер грезит местью и заявил, что победит украинского чемпиона нокаутом.

По словам Дюбуа, он движется в правильном направлении. "Динамит" отметил, что имеет хорошую физическую форму и готов драться с Усиком.

Я хочу, чтобы это был масштабный, резонансный бой – и именно таким он будет. Не могу дождаться момента, когда смогу выйти и показать все, на что способен. Это вершина бокса – абсолютное чемпионство. Я заберу все пояса. Это будет сокрушительный нокаут. Жестокий, очень жестокий нокаут,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Король хевивейта сразится против британского боксера на "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее непобежденный боксер Фабио Уордли сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа.