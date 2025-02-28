"Это не первый раз": тренер Дюбуа рассказал о болезни боксера

Даниэль Дюбуа должен был драться против Джозефа Паркера 22 февраля в рамках грандиозного вечера бокса в Эр-Рияде. Однако бой не состоялся из-за проблем со здоровьем у британского боксера.

Поединок Дюбуа – Паркер был отменен из-за того, что британец заболел накануне противостояния. Вместо "Динамита" соперником новозеландца стал Мартин Баколе.

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Ничего не предвещало беды

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, прокомментировал болезнь своего подопечного. Специалист заявил, что все было хорошо накануне боя, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

Чарльз отметил, что Дюбуа хорошо провел тренировку в Эр-Рияде и ничего не предвещало беды. Однако, в четверг, за день до боя, ему позвонил отец Даниэля и попросил снять боксера с боя, ведь он заболел и не может драться.

Наставник британца признался, что его подопечный не впервые имеет проблемы со здоровьем перед боем. Чарльз вспомнил подготовку к поединку с Александром Усиком.

Это не первый раз, когда такое случается. За четыре недели до боя с Усиком у Дюбуа пересохло горло, поэтому мы отстранили его на четыре дня, прежде чем возобновить тренировки. Так же было и перед боем с Хрговичем. Опять же, у нас было время, чтобы отстранить его от тренировок на несколько дней,

– рассказал Чарльз.

Дон Чарльз отметил, что если бы Дюбуа заболел за неделю до боя, то скорее всего можно было исправить ситуацию и поединок мог состояться. Но у Даниэля сильно распухли гланды, а также его лихорадило.

Напомним, что теперь Даниэль Дюбуа планирует вернуться после выздоровления и провести титульный бой. Британский боксер стремится встретиться с Александром Усиком в реванше, чтобы отомстить за поражение в 2023 году.