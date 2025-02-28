Поєдинок Дюбуа – Паркер було скасовано через те, що британець захворів напередодні протистояння. Замість "Динаміта" суперником новозеландця став Мартін Баколе.

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Нічого не віщувало біди

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, прокоментував хворобу свого підопічного. Спеціаліст заявив, що все було добре напередодні бою, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

Чарльз зазначив, що Дюбуа добре провів тренування в Ер-Ріяді та нічого не віщувало біди. Проте, у четвер, за день до бою, йому зателефонував батько Даніеля та попросив зняти боксера з бою, адже він захворів та не може битися.

Наставник британця зізнався, що його підопічний не вперше має проблеми зі здоров'ям перед боєм. Чарльз пригадав підготовку до поєдинку з Олександром Усиком.

Це не перший раз, коли таке трапляється. За чотири тижні до бою з Усиком у Дюбуа пересохло горло, тому ми відсторонили його на чотири дні, перш ніж відновити тренування. Так само було і перед боєм з Хрговичем. Знову ж таки, у нас був час, щоб відсторонити його від тренувань на кілька днів,

– розповів Чарльз.

Дон Чарльз наголосив, що якби Дюбуа захворів за тиждень до бою, то скоріш за все можна було виправити ситуацію та поєдинок міг відбутись. Але у Даніеля сильно розпухли гланди, а також його лихоманило.

Нагадаємо, що тепер Даніель Дюбуа планує повернутись після одужання та провести титульний бій. Британський боксер прагне зустрітись з Олександром Усиком у реванші, щоб помститись за поразку у 2023 році.