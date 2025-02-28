Однак за два дні до зазначеної дати він був скасований через хворобу британського бійця. Його батько розповів, що саме сталося та чому син відмовився захищати титул, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Позиція лікарів стала вирішальною

За словами Стенлі Дюбуа, "Динаміт" до останнього хотів вийти на ринг. Проте лікарі були категоричними, заявивши, що він через стан здоров'я не зможе протриматися навіть половину дистанції поєдинку.

"Зараз він одужує, але його залози все ще опухлі. У нього висока температура та стан втоми. Тож просто потрібно пережити це. Лікарі ухвалили рішення не допускати його до бою, хоча на той момент він почувався ще добре та хотів битися.

Але лікарі сказали, що він протримається максимум три раунди та втомиться. Даніель був дуже засмучений. Шлях додому був сумним. Мені було шкода команду. Це не дуже гарне почуття, коли все виходить з-під контролю", – сказав Дюбуа-старший.

До слова. Наступним суперником "Динаміта" з великою ймовірністю стане Олександр Усик. Команди обох боксерів уже зустрічалися й обговорили проведення реваншу, який може відбутися вже влітку.

Нагадаємо, що замість Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера бився Мартін Баколе. Він прибув на поєдинок на короткому повідомленні, проте не зміг нав'язати боротьбу та програв нокаутом вже у другому раунді.