Однако за два дня до указанной даты он был отменен из-за болезни британского бойца. Его отец рассказал, что именно произошло и почему сын отказался защищать титул, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также "Он способен избегать ударов": чемпион мира назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа

Позиция врачей стала решающей

По словам Стэнли Дюбуа, "Динамит" до последнего хотел выйти на ринг. Однако врачи были категоричными, заявив, что он по состоянию здоровья не сможет продержаться даже половину дистанции поединка.

"Сейчас он выздоравливает, но его железы все еще опухшие. У него высокая температура и состояние усталости. Поэтому просто нужно пережить это. Врачи приняли решение не допускать его к бою, хотя на тот момент он чувствовал себя еще хорошо и хотел драться.

Но врачи сказали, что он продержится максимум три раунда и устанет. Даниэль был очень расстроен. Путь домой был грустным. Мне было жаль команду. Это не очень хорошее чувство, когда все выходит из-под контроля", – сказал Дюбуа-старший.

К слову. Следующим соперником "Динамита" с большой вероятностью станет Александр Усик. Команды обоих боксеров уже встречались и обсудили проведение реванша, который может состояться уже летом.

Напомним, что вместо Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера дрался Мартин Баколе. Он прибыл на поединок на коротком сообщении, однако не смог навязать борьбу и проиграл нокаутом уже во втором раунде.