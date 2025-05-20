Это будет как коронация, – Дюбуа выдал самоуверенный спич о реванше с Усиком

Уже этим летом в супертяжелой весовой категории будет определено имя абсолюта. За это звание будут сражаться Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Очное противостояние между действующими чемпионами мира состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сейчас все боксерское сообщество обсуждает предстоящую битву, в которой в основном фаворитом считает украинского бойца.

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Дюбуа настроен на доминацию в ринге

С такими прогнозами не соглашается непосредственно обладатель пояса IBF, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN. "Динамит" дерзко высказался относительно реванша с Александром Усиком, в котором уверен, что сможет нанести украинцу первое поражение на профессиональном уровне.

"Для меня это месть, но это все уже в прошлом. Я очень хочу выиграть пояса. Я хочу зачистить этот дивизион, чтобы закрепить свое наследие. Победа над Усиком – это то, чего я действительно хочу.

Я выиграю. Просто и ясно. Я должен победить любыми необходимыми средствами. Нокаутом – чего бы это ни стоило, но я хочу нокаутировать его. Мы победим. Это будет как коронация. План заключается в том, чтобы продолжать побеждать. Сохранить свой титул и идти дальше, насколько это возможно", – сказал Дюбуа.

Справка. Первый бой между боксерами состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее прогноз на реванш Усик – Дюбуа сделал бывший чемпион мира Карл Фроч. Он отдал должное прогрессу британца, но не верит в его победу.