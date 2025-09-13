Экс-президент европейского клуба вступил в ВСУ: его судят на Родине
- Даниэль Киндберг, бывший президент шведского футбольного клуба, присоединился к Вооруженным силам Украины.
- Киндберг, бывший подполковник шведской армии, прибыл в Украину в мае 2025 года.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается более трех лет. Известный шведский футбольный функционер Даниэль Киндберг присоединился к Силам обороны, став на защиту нашей страны.
Ранее Киндберг был президентом шведского футбольного клуба Эстерсунд. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на издание Expressen.
Читайте также Защищал Мариуполь и Херсон: на фронте погиб фанат Динамо Евгений Остапенко
Где воюет Киндберг?
Даниэль Киндберг был профессиональным офицером перед тем, как стать футбольным функционером и бизнесменом. Экс-президент Эстерсунда вернулся в Вооруженные силы, но другой страны.
57-летний Киндберг прибыл в Украину в мае 2025 года. Бывший подполковник шведской армии прошел медосмотр и проверку на психологическую устойчивость, после чего его направили в боевую часть.
Экс-президент Эстерсунда воюет в составе "Интернационального легиона", где выполняет спецоперации. Киндберг также объяснил, почему решил стать на защиту Украины.
Мы должны прийти сюда и бороться вместе с нашими украинскими сестрами и братьями. Это высший знак солидарности,
– сказал Киндберг.
Отметим, Даниэль Киндберг в июле отказался возглавить операцию по эвакуации погибших воинов на одном из самых горячих участков фронта. Он объяснив, что это большой риск для личного состава.
Ранее мы рассказывали о спортсменах, которые помогают Украине в войне против России. Среди них боксер Александр Усик, теннисистка Элина Свитолина и многие другие известные личности.
Что известно о Киндберге?
Даниэль Киндберг был президентом шведского клуба Эстерсунд. Руководящую должность известный футбольный функционер занимал с 2010 по 2018 год.
Эстерсунд под руководством Киндберга вышел в элиту шведского футбола и доходил до 1/16 Лиги Европы в 2018 году, где проиграл Арсеналу.
Даниэля Киндберга в 2022 году осудили в Швеции за тяжкое взяточничество, бухгалтерские махинации. Бизнесмен получил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, трехлетний запрет на ведение бизнеса и возвращение более 5 миллионов крон государству.
Сейчас дело Даниэля Киндберга рассматривают в апелляционном суде. Бывший президент Эстерсунда отрицает, что он присоединился к Вооруженным силам Украины из-за проблем на Родине.