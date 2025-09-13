Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается более трех лет. Известный шведский футбольный функционер Даниэль Киндберг присоединился к Силам обороны, став на защиту нашей страны.

Ранее Киндберг был президентом шведского футбольного клуба Эстерсунд. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на издание Expressen.

Читайте также Защищал Мариуполь и Херсон: на фронте погиб фанат Динамо Евгений Остапенко

Где воюет Киндберг?

Даниэль Киндберг был профессиональным офицером перед тем, как стать футбольным функционером и бизнесменом. Экс-президент Эстерсунда вернулся в Вооруженные силы, но другой страны.

57-летний Киндберг прибыл в Украину в мае 2025 года. Бывший подполковник шведской армии прошел медосмотр и проверку на психологическую устойчивость, после чего его направили в боевую часть.

Экс-президент Эстерсунда воюет в составе "Интернационального легиона", где выполняет спецоперации. Киндберг также объяснил, почему решил стать на защиту Украины.

Мы должны прийти сюда и бороться вместе с нашими украинскими сестрами и братьями. Это высший знак солидарности,

– сказал Киндберг.

Отметим, Даниэль Киндберг в июле отказался возглавить операцию по эвакуации погибших воинов на одном из самых горячих участков фронта. Он объяснив, что это большой риск для личного состава.

Ранее мы рассказывали о спортсменах, которые помогают Украине в войне против России. Среди них боксер Александр Усик, теннисистка Элина Свитолина и многие другие известные личности.

Что известно о Киндберге?