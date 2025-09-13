Раніше Кіндберг був президентом шведського футбольного клубу Естерсунд. Про це інформує 24 канал із посиланням на видання Expressen.

Де воює Кіндберг?

Даніель Кіндберг був професійним офіцером перед тим, як стати футбольним функціонером та бізнесменом. Експрезидент Естерсунда повернувся до Збройних сил, але іншої країни.

57-річний Кіндберг прибув в Україну у травні 2025 року. Колишній підполковник шведської армії пройшов медогляд та перевірку на психологічну стійкість, після чого його направили у бойову частину.

Експрезидент Естерсунда воює у складі "Інтернаціонального легіону", де виконує спецоперації. Кіндберг також пояснив, чому вирішив стати на захист України.

Ми повинні прийти сюди та боротися разом з нашими українськими сестрами та братами. Це найвищий знак солідарності,

– сказав Кіндберг.

Зазначимо, Даніель Кіндберг у липні відмовився очолити операцію з евакуації загиблих воїнів на одній з найгарячіших ділянок фронту. Він пояснивши, що це великий ризик для особового складу.

Раніше ми розповідали про спортсменів, які допомагають Україні у війні проти Росії. Серед них боксер Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна та чимало інших відомих особистостей.

Що відомо про Кіндберга?