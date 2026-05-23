Перед боем Усика произошел громкий скандал: украинский боксер получил кучу хейта

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин попал в языковой скандал перед поединком в Египте. Спортсмен разозлил болельщиков своей публикацией в социальной сети.

Накануне грандиозного вечера бокса в Гизе внимание украинских фанатов было приковано не только к главному событию. Неожиданное возмущение в обществе вызвала досадная ошибка одного из представителей нашей команды андеркарда, передает 24 Канал.

Почему Лапин разозлил украинцев?

Даниэль Лапин, который проводит свой очередной поединок в рамках масштабного шоу Александра Усика, решил подогреть интерес аудитории в соцсети Threads. Боксер опубликовал официальный анонс события, отметив время начала трансляции. Однако вместо правильного англоязычного варианта "Kyiv" спортсмен использовал "Kiev" – имперское написание столицы Украины, которое десятилетиями насаждала и продвигала Россия.

Хейт от болельщиков

Реакция украинских фанатов под сообщением оказалась мгновенной и бескомпромиссной. Десятки возмущенных пользователей раскритиковали Лапина за отсутствие патриотического сознания, отметив, что представители Украины на международной арене должны быть ее достойными послами.

Вижу в грамматике у тебя все настолько же плохо как и в боксе,

– написал один из пользователей.

К слову, Даниэль Лапин уступил французу Бенджамину Мендесу Тане, не выдержав каскада ударов в четвертом раунде. Для украинца это первое поражение на профи-ринге.