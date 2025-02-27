Реал остался без основного игрока перед дерби Мадрида в Лиге чемпионов

В среду, 27 февраля, прошел первый полуфинальный матч Кубка Испании-2024/2025 между Реалом Сосьедадом и мадридским Реалом. Игра завершилась минимальной победой "Королевского клуба" со счетом 1:0.

"Сливочные" доигрывали встречу против басков в меньшинстве из-за того, что Дани Себальос получил травму. А Карло Анчелотти использовал все замены, потому не смог поменять испанского полузащитника.

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На какой срок выбыл Себальос

Данные Себальоса в конце матча столкнулся с Такефусо Кубо. Игрок Реала не смог продолжить игру и вынужденно покинул поле. По начальным прогнозам испанец должен был провести в лазарете около месяца.

Впоследствии Себальос прошел медобследование, которое выявило степень повреждения. 28-летний полузащитник получил травму полуперепончатой мышцы с привлечением сухожилия левой ноги, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

Ситуация с возобновлением хавбека значительно ухудшилась. Теперь известно, что Дани Себальос пропустит не менее двух месяцев. Таким образом, он пропустит мадридское дерби в Лиге чемпионов.

К слову. Реал сыграет против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Матч состоится 4 марта на Бернабеу в 22:00 по киевскому времени.

В текущей кампании Дани Себальос сыграл в 29 матчах за Реал в официальных турнирах. В своем активе 28-летний испанский полузащитник "сливочных" имеет две голевые передачи.