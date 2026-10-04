Украинская теннисистка "разгромила" соперницу в Пекине: матч длился менее часа

Дария Снигур продолжит выступления на турнире серии WTA 1000 в китайской столице. Украинка выбила из соревнований соперницу из Австралии.

Для 24-летней Дарьи Снигур матч 1/16 финала против Тайлы Престон оказался очень успешным. О победе украинской спортсменки рассказывает 24 Канал.

Как сыграла Дарья Снигур

Поединок длился всего 46 минут и на протяжении всего времени проходил при значительном преимуществе нашей соотечественницы.

Дарья Снигур – Тайла Престон – 2:0 (6:1, 6:0)

В матче украинка продемонстрировала очень высокий показатель подачи первым мячом – 77%.

Несмотря на это, австралийская теннисистка все же сумела семь раз за матч дойти до брейк-пойнтов, но не реализовала ни одного из них. Снигур же выиграла пять из семи таких розыгрышей.

В следующем раунде Дарья, которая впервые в карьере дошла до 1/8 финала на турнире WTA 1000, встретится с действующей чемпионкой Ролан Гаррос, "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой.

Что дальше у украинок

В одиночной сетке соревнований пока также находится Элина Свитолина, которая еще не провела свой матч 1/16 финала.

В понедельник, 5 октября, Элина встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которую до этого побеждала трижды в пяти играх.

Напомним, что из-за травмы этот турнир пропускает Марта Костюк. Ранее она также вы не смогла принять участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.