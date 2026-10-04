Для 24-річної Дарії Снігур матч 1/16 фіналу проти Тайли Престон видався дуже успішним. Про перемогу української спортсменки розповідає 24 Канал.

Як зіграла Дарія Снігур

Поєдинок тривав лише 46 хвилин та протягом усього часу проходив за значної переваги нашої землячки.

Дарія Снігур – Тайла Престон – 2:0 (6:1, 6:0)

У поєдинку українка продемонструвала дуже високий показник подачі першим м’ячем – 77%.

Попри це, австралійська тенісистка все ж зуміла сім за матч дістатись до брей-поїнтів, але не реалізував жодного з них. Снігур ж виграла п’ять з семи таких розіграшів.

У наступному колі Дарія, яка вперше в кар’єрі дійшла до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000, зустрінеться з чинною чемпіонкою Ролан Гаррос, "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.

Що далі для українок

В одиночній сітці змагань наразі перебуває також і Еліна Світоліна, яка ще не провела свій поєдинок 1/16 фіналу.

У понеділок, 5 жовтня, Еліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі, яку до цього перемагала тричі в п’яти іграх.

Нагадаємо, що у зв’язку із травмою цей турнір пропускає Марта Костюк. Раніше вона також не зуміла взяти участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.