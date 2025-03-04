Загадочная Билодид выложила фото с невероятным кольцом на безымянном пальце
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась нежными фотографиями в соцсетях. Поклонники заметили на безымянном пальце спортсменки кольцо с массированным камнем.
Дзюдоистка Дарья Билодид активно скрывает факты о своей личной жизни. В соцсетях спортсменки часто можно увидеть фотографии с роскошными букетами, однако она не признается, имеет ли вторую половинку.
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На пальце девушки заметили кольцо
Дарья Билодид выложила фото в нежном платье, отметив приход весны. На безымянном пальце дзюдоистки можно заметить кольцо с большим драгоценным камнем, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Билодид.
Романтическая Дарья Билодид / Фото из инстаграма дзюдоистки
Дзюдоистка является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио. Дарья также имеет в послужном списке две золотые медали чемпионата мира и три три триумфа на европейском первенстве.
Отметим, что известно, что ранее Билодид встречалась с защитником Динамо Денисом Поповым.