24 Канал рассказывает о пути Дарьи Билодид к спортивному олимпу, личную жизнь и футбольные амбиции. Уже с самого детства Дарьи почти не было шансов не совместить свою жизнь со спортом.

Интересно Не только Усик и Шевченко: какие украинские спортсмены помогают в войне с Россией

Как Билодид стала самой молодой чемпионкой мира?

Билодид родилась в семье дзюдоистов – Геннадия Билодид и Светланы Кузнецовой. Правда, родители Дарьи были против того, чтобы их дочь пошла по их стопам и боролась на татами. Поэтому в 3-летнем возрасте Дарья пошла на художественную гимнастику. Но в 6 лет будущая призер Олимпиады решила остановить свой выбор на дзюдо и начала активно тренироваться.

Дебютную медаль на взрослом уровне Билодид получила на открытом Континентальном кубке в Праге (Чехия).

В 2018-м году украинка стала самой молодой чемпионкой мира среди взрослых в возрасте 17 лет и 11 месяцев. В финале Билодид была сильнее действующей чемпионки из Японии Фуну Тонаки.

Видео золотой схватки Билодид на ЧМ-2018

Уже в следующем году Дарья подтвердила свой статус чемпионки мира в Токио. В 2019-м Билодид стала победительницей Европейских игр в Минске, а также чемпионкой Европы. За ее спиной награды других международных соревнований по дзюдо.

Однако все эти медали не могут стоять в одном ряду с "бронзой" Олимпийских игр-2020, которую она завоевала в Токио (вес до 48 килограммов). К сожалению, в полуфинале украинка уступила японке Фуне Тонаки, которую ранее побеждала на ЧМ. А вот уже в бронзовой схватке одолела соперницу из Израиля Ширу Ришони. Это была первая медаль для Украины на Олимпиаде-2020.

Как Билодид изменила вес и провалилась в Париже?

После Токио Дарья неожиданно сменила весовую категорию. Переход в высший вес был сделан из-за физического развития спортсменки. Дарья перешла из 48 в 57 килограммов, перепрыгнув сознательно вес 52. Ранее тренер Виталий Дуброва.

Она продолжает расти. Сейчас ее вес 56-58 килограммов, нет смысла гонять килограммы до 52 и мучить организм. И пробовать себя в 57 килограммов,

– рассказывал Дуброва.

Все ждали от Билодид медали следующих Олимпийских игр в Париже. Хотя были опасения относительно изменения весовой категории. Однако Дарья феерично стартовала в столице Франции. Украинка за 5 секунд приемом на оценку иппон победила Неру Тибву, пройдя во второй круг соревнований.

Зато в уже следующей схватке Украина потеряла главную надежду на медаль Игр в дзюдо. Соперницей Билодид была японка Харука Фунакубо. Обе дзюдоистки показали вязкую борьбу, поэтому победительница поединка определялась "золотым счетом". К сожалению, Билодид заработала третье "шидо" и досрочно уступила оппонентке. Дарья вылетела уже на стадии 1/8 финала Олимпиады-2024.

Раздумывала над окончанием карьеры?

В октябре прошлого года стало известно, что Билодид до конца не определилась, готова ли продолжить карьеру. На тот момент Дарья не участвовала ни на каких соревнованиях после Игр-2024. Тренер Виталий Дуброва подтверждал те слухи.

Дарья Билодид, насколько я знаю (общался с ней), пока не решила, будет ли продолжать спортивную карьеру,

– говорил наставник.

К счастью, Билодид вернулась на татами после долгих раздумий и паузы. В 2024-м году в третий раз стала чемпионкой Европы по дзюдо в Загребе (Хорватия).

Кем хочет стать Билодид после окончания карьеры?

Дзюдоистка неоднократно рассказывала в интервью, что после спортивной карьеры хочет совместить свою жизнь с журналистикой.

В 2021-м Билодид получила диплом бакалавра КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Журналистика и социальные коммуникации".

Видео с вручения диплома Билодид

Интересно, что еще в 2018-м году дзюдоистка делилась этими будущими планами, где рассказывала, что планирует строить спортивную карьеру до 25 лет. 10 октября 2025 года Дарья как раз будет праздновать свое 25-летие.

Я учусь в Институте журналистики и хочу стать спортивным журналистом. Продолжать спортивную карьеру всю жизнь не хочу. Вообще не хочу быть тренером. Мои родители тренеры, и я вижу, как это тяжело. Примерно до 25 лет планирую заниматься спортивной карьерой, а потом решать, что дальше", - рассказала Билодид в 2018-м.

Что известно о личной жизни Дарьи Белодед?

В 2018-м украинская дзюдоистка имела отношения с итальянским олимпийским чемпионом в Рио-2016 Фабио Базиле, который тоже был связан с дзюдо. На тот момент Билодид было 17 лет, а вот ее избраннику – 23. Однако эти отношения, которые длились год, не имели хеппи-энда

Мы виделись очень редко. Раз в месяц он приезжал. А потом я поняла, что у меня это не любовь, а увлечение, что мне некомфортно с человеком. И плюс у меня на то время в приоритете спорт был. Я в любом случае выбрала бы спорт, а не отношения. Он влюбился, хотел меня чаще видеть, а я говорила, что не могу, у меня тренировки. Ему было тяжелее, чем мне,

– объясняла дзюдоистка в интервью Маше Ефросининой.

Через два года Билодид заметили в компании защитника киевского Динамо Дениса Попова. Впервые игрок и дзюдоистка пересеклись на Олимпийской базе в Конча-Заспе во время награждения после ЧМ, но тогда они не познакомились. Только после этого мероприятия Билодид и Попов начали общение и знакомство в соцсетях.

Впервые они были замечены вместе во время просмотра документального фильма о Дарье под названием "Анаконда".

Попов и Билодид / Фото Jetsetter.ua

Правда, их отношения продолжались недолго. В декабре того же года стало известно о срыве отношений. Исчезли все комментарии и предпочтения на страницах в соцсетях, где Дарья и Денис отписались друг от друга. В журнале Yellow футболист киевлян подтвердил окончание романа с дзюдоисткой.

"Вы лучше у нее спросите. Мы не пара", – отвечал Попов.

Как Билодид превратилась в футболистку?

В середине марта 2015-го Билодид подписала контракт с харьковским ЖФК Металлист 1925. Дарья стала игроком женской команды харьковчан и взяла 77-й игровой номер.



Дарья Билодид – игрок Металлиста 1925 / Фото харьковского клуба

В харьковском клубе сообщили, что теперь сотрудничество команды с Билодид, которая является амбассадоркой "желто-синих", выходит на другой уровень.

Дарья уже подписала контракт игрока и в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу команды. Ее переход – это не просто яркое событие для украинского спорта, но и шаг к популяризации женского футбола. В клубе рассчитывают, что Билодид сможет внести свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле,

– говорилось в заявлении клуба.

Билодид с детства любит играть в футбол. В любимую игру миллионов Дарье удается неплохо играть. Дзюдоистка уже даже упустила свой первый голевой момент в футболке Металлиста 1925.

Ранее в интервью для Трибуны Билодид призналась, закрыта ли для нее книга по дзюдо.

"Нет, не закрыта. Я просто после Олимпийских игр еще нигде не выступала. Меня сейчас мотивируют в моей карьере такие соревнования, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Чемпионат мира в этом году мы пропустили – у нас политическая позиция была не ехать туда. Сейчас у нас есть только межсезонные турниры, и больших соревнований нет. Поэтому у меня сейчас такой более лайтовый режим. Я тренируюсь, поддерживаю форму, у меня сейчас есть время и в футбол поиграть. Я сейчас стараюсь совмещать, потому что до основных соревнований еще очень много времени и пока можно совмещать все", – рассказывала Дарья.

Кроме футбола и дзюдо Дарья также может создать серьезную конкуренцию в моделинге. Дзюдоистка нередко радует своих поклонников роскошными съемками. За ее страницей в инстаграме следят аж 488 тысяч пользователей.

Дарья Билодид / Фото из инстаграма дзюдоистки