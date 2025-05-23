Нежная Билодид ошеломила публику яркой фотосессией с открытым верхом

Дарья Билодид активно ведет социальные сети. Очаровательная украинская дзюдоистка почти каждый день делится с поклонниками частью своей жизни, неважно, будь то занятия спортом или просто отдых.

Спортсменка на собственной странице в инстаграме поделилась яркими фотографиями, которые покорили сердца публики. Новые фото девушки полны красотой, нежностью и теплом, сообщает 24 канал.

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Очаровательная Дарья Билодид

Дарья Билодид предстала перед камерой в роскошном виде. Для своего волшебного образа дзюдоистка выбрала светло-коричневое платье с открытыми плечами и спиной, которое подчеркнуло ее фигуру.

Нежная улыбка и таинственный взгляд Дарьи соблазнили немалое количество поклонников. Девушка получила немало приятных комментариев под публикацией.

Дарья Белодед опубликовала яркие фотографии / Фото из инстаграма спортсменки

Напомним, что Дарья Билодид на некоторое время приостановила карьеру дзюдоистки. Сейчас девушка выступает за женскую команду футбольного клуба Металлист из Харькова и занимается моделингом.