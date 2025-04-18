В нем харьковчанки одержали разгромную победу со счетом 6:0. Этот поединок запомнился дебютом в профессиональном футболе звездной дзюдоистки Дарьи Билодид, сообщает 24 Канал.

Читайте также Анчелотти после ухода из Реала может стать тренером звезды сборной Украины

Исторический момент

В сентябре 2024 года она стала амбассадором женской команды Металлист 1925. Перед началом второй части сезона бронзовая призерка ОИ-2020 подписала профессиональный контракт с клубом, а теперь впервые сыграла за харьковский коллектив.

Дарья Билодид вышла на замену на 87-й минуте встречи. А уже на 90-й титулованная спортсменка имела возможность забить дебютный гол.

Она нанесла удар по воротам, с которым справилась голкипер Ладомира. Впрочем в момент передачи Дарья находилась в офсайде.

Первый голевой момент Дарьи Билодид в профессиональном футболе: смотрите видео

Справка. После этой победы Металлист 1925 приблизился к первому месту в турнирной таблице. Харьковчанки сократили отставание от Ворсклы до двух очков, но теперь имеют на один сыгранный матч больше.

Напомним, что Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также она трижды побеждала на континентальных первенствах.