Очередной скандальный эпизод с участием представительниц России произошел на континентальном первенстве по панкратиону среди юниоров. Поступок спортсменок попал на видео и быстро набрал популярность в соцсетях, передает 24 Канал.

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Как украинка получила "золото"?

Юная украинская спортсменка Дарья Мальчевская стала чемпионкой Европы по панкратиону в возрастной категории U-17. На пути к высшей ступеньке пьедестала она уверенно прошла турнирную дистанцию, одолев нескольких представительниц России.

Финальный успех позволил украинке подняться на высшую ступеньку пьедестала почета и услышать государственный гимн в свою честь. Мальчевская уже считается одной из самых перспективных украинских спортсменок в панкратионе и ММА. Ранее она успешно выступала на чемпионате мира, где помогла сборной Украины одержать победу в командном зачете среди спортсменов U-17.

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Россиянки демонстративно покинули церемонию награждения

Однако внимание многих болельщиков привлекла не только победа украинки. Во время церемонии награждения российские спортсменки, которые также оказались среди призерок, не стали ждать завершения торжеств.

Как только началось исполнение гимна Украины, представительницы страны-агрессора покинули пьедестал, фактически отказавшись участвовать в церемонии чествования победительницы. Дарья Мальчевская осталась на подиуме одна, принимая заслуженные аплодисменты и слушая главную мелодию своего государства.

Россиянки сбежали с пьедестала во время награждения украинки Дарьи Мальчевской: смотрите видео

Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и всего за несколько дней набрало более миллиона просмотров. Многие пользователи отметили выдержку украинской спортсменки и назвали поведение россиянок проявлением неуважения к спортивным принципам и соперницам.