Украинские синхронистки демонстративно отказались от фото с россиянками на Кубке мира
- Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия и совместного фото с россиянками на Кубке мира по артистическому плаванию.
- Победителями стали "нейтральные" россиянки Мария Дорошко и Татьяна Гайдай, которых украинки проигнорировали на церемонии награждения.
В египетском Сома-Бее продолжается второй этап Кубка мира по артистическому плаванию. Представительницы Украины Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отличились достойным поступком после завоевания серебряных наград.
Украинки соревновались в технической программе дуэтов. За свое выступление Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина получили общую оценку 261.6125 балла и заняли второе место, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию синхронного плавания Украины.
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Украинки покинули пьедестал, где стояли россиянки
Первое место в этом виде соревнований завоевали "нейтральные" россиянки Мария Дорошко и Татьяна Гайдай. На церемонии награждения украинки демонстративно проигнорировали представительниц страны-агрессора.
Сначала украинские девушки отказались от рукопожатия с россиянками. А потом Дарья и Анастасия покинули подиум сразу после получения серебряных наград, проигнорировав совместное фото с "нейтралками".
Видео достойного поступка украинских синхронисток
Напомним, что на этапе Кубка мира в Египте в соло программе "серебро" завоевала 17-летняя Дарья Мошинская. Это первая медаль Украины за два года в соло соревнованиях на уровне Кубка мира.