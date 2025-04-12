Украинки соревновались в технической программе дуэтов. За свое выступление Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина получили общую оценку 261.6125 балла и заняли второе место, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию синхронного плавания Украины.

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Украинки покинули пьедестал, где стояли россиянки

Первое место в этом виде соревнований завоевали "нейтральные" россиянки Мария Дорошко и Татьяна Гайдай. На церемонии награждения украинки демонстративно проигнорировали представительниц страны-агрессора.

Сначала украинские девушки отказались от рукопожатия с россиянками. А потом Дарья и Анастасия покинули подиум сразу после получения серебряных наград, проигнорировав совместное фото с "нейтралками".

Видео достойного поступка украинских синхронисток

Напомним, что на этапе Кубка мира в Египте в соло программе "серебро" завоевала 17-летняя Дарья Мошинская. Это первая медаль Украины за два года в соло соревнованиях на уровне Кубка мира.