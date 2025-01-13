Сенсации не произошло: Снигур навязала борьбу 11-й ракетке мира, но покинула Australian Open

В понедельник, 13 января, состоялись поединки 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Одними из последних на корт в этот день вышли Дарья Снигур и Даниэль Коллинз.

Дарья Снигур – Даниэль Коллинз 0:2 (6:7, 3:6)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось один час 41 минуту и закончилось победой финалистки Australian Open-2022, сообщает 24 Канал.

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Первый сет был очень конкурентным. Стартовые шесть геймов теннисистки защищали свои подачи, после чего обменялись брейками.

При счете 4:4 в украинки был двойной брейк-поинт, однако она не смогла реализовать свой шанс, после чего сама дважды была вынуждена уже отыгрывать сетболы. В конце концов все решалось на тай-брейке, где американка одержала победу со счетом 7:4.

Вторая партия уже была не такой близкой. Коллинз со старта сделала два брейка и добыла первые матчболы уже при счете 5:1. Киевлянка отчаянно пыталась остаться в игре и едва не вернула интригу.

Снигур сначала защитила свою подачу, после чего оформила брейк. Однако следующий гейм все же стал последним в игре – 3:6 для украинской теннисистки.

Немножко статистики. Дарья Снигур не сделала ни одного эйса при шести двойных ошибках, реализовала три из восьми и отыграла 10 из 15 брейк-поинтов. Всего она выиграла 6 из 11 геймов на своей подаче.

Отметим, что в основной сетке одиночного женского разряда на Australian Open-2025 остаются еще четыре украинки. Элина Свитолина и Марта Костюк уже прошли во второй круг соревнований, а Даяна Ястремская и Ангелина Калинина проведут свои стартовые поединки 14 января.