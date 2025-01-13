Нао Хибино – Марта Костюк 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

Это было четвертое очное противостояние между спортсменками. В нем свою третью победу одержала действующая первая ракетка Украины, сообщает 24 Канал.

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Начало игры было очень непростым для Марты. Киевлянка выиграла лишь один из шести стартовых геймов, имея большие проблемы на своей подаче. После этого Костюк сократила немного расстояние, сделав первый свой брейк, но снова не смогла успешно подать, в итоге – 3:6.

Второй сет начался гораздо лучше для украинки. Она сразу брейконула и почти не оставляла шансов японской теннисистке на своей подаче. В девятом гейме Марта еще раз выиграла гейм на приеме и закрыла партию – 6:3.

Все решалось в третьем сете и в нем, к счастью, Костюк продемонстрировала полную доминацию. Соперницы выиграли по стартовому гейму на подаче, после чего киевлянка выиграла пять следующих, не позволив Хибино ни разу дойти даже до счета ровно – 6:1.

Отметим, что эта победа стала первой для Марты Костюк в 2025 году. До этого она уступала в первом круге на турнирах в Брисбене и Аделаиде.

Немножко статистики. Матч длился один час 45 минут. За это время украинка сделала 6 эйсов при 11 двойных ошибках, реализовала каждый из пяти брейк-поинтов и выиграла 10 из 13 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Марты Костюк станет Юле Нимаер. Их встреча запланирована на 15 января, ранее они не противостояли друг другу.