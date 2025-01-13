Элина Свитолина – Сорана Кирстя 2:0 (6:4, 6:4)
Это было четвертое очное противостояние между спортсменками. Как и во всех предыдущих, победу одержала уроженка Одессы, сообщает 24 Канал.
Читайте также Стародубцева вылетела с Australian Open-2025, проиграв первой ракетке Канады: видеообзор игры
Элина со старта захватила инициативу и повела со счетом 4:1, имея в активе два брейка. После этого украинка проиграла свою подачу, но в дальнейшем не давала сопернице шансов догнать себя – 6:4.
Во втором сете обе теннисистки защищали свои подачи на протяжении стартовых восьми геймов. Решающим стал девятый. В нем завязалась невероятная борьба с драматическими качелями и, к счастью, с седьмого брейк-поинта Свитолина таки сделала брейк, после чего уверенно закрыла игру – 6:4.
Отметим, что матч длился чуть больше, чем полтора часа. За это время Элина сделала два эйса при четырех двойных ошибках, реализовала 3 из 12 брейк-поинтов и выиграла 9 из 10 геймов на своей подаче.
К слову. Для Свитолиной эта победа стала первой с конца августа 2024 года. Тогда она в украинском дерби переиграла Ангелину Калинину в 1/32 финала US Open.
Следующей соперницей Элины Свитолиной станет Кэролайн Доулхайд. Их встреча запланирована на 15 января.