Еліна Світоліна – Сорана Кирстя 2:0 (6:4, 6:4)

Це було четверте очне протистояння між спортсменками. Як і в усіх попередніх, перемогу здобула уродженка Одеси, повідомляє 24 Канал.

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Еліна зі старту захопила ініціативу й повела з рахунком 4:1, маючи в активі два брейки. Після цього українка програла свою подачу, але надалі не давала суперниці шансів наздогнати себе – 6:4.

У другому сеті обидві тенісистки захищали свої подачі протягом стартових восьми геймів. Вирішальним став дев'ятий. У ньому зав'язалася неймовірна боротьба з драматичними гойдалками й, на щастя, з сьомого брейк-поінта Світоліна таки зробила брейк, після чого впевнено закрила гру – 6:4.

Зазначимо, що матч тривав трішки більше, ніж півтори години. За цей час Еліна зробила два ейси при чотирьох подвійних помилках, реалізувала 3 із 12 брейк-поінтів та виграла 9 із 10 геймів на своїй подачі.

До слова. Для Світоліної ця перемога стала першою з кінця серпня 2024 року. Тоді вона в українському дербі переграла Ангеліну Калініну в 1/32 фіналу US Open.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане Керолайн Доулхайд. Їх зустріч запланована на 15 січня.